В Китае мужчина погиб в результате взрыва мобильного телефона
10:54, 04 февраля 2009Мир
4007
Советы специалистов
В китайской провинции Гуанчжоу мужчина-продавец погиб в результате взрыва мобильного телефона.
Как сообщает "Газета.ру",телефон взорвался через несколько секунд после того, как в него была вставлена новая батарейка, при взрыве была повреждена шейная артерия мужчины. Полиция расследует этот инцидент, модель и марка телефона пока неизвестны.
В связи с этим специалисты рекомендуют использовать оригинальные батарейки, не оставлять телефон надолго под прямыми солнечными лучами, а также избегать слишком длительных разговоров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter