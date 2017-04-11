СМИ: Трамп санкционировал вступление Черногории в НАТО

Национальная телерадиокомпания Черногории (РТЦГ) выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп подписал протокол о принятии страны в НАТО, передает ТАСС.

Как утверждает телекомпания, подписанием протокола официально завершена процедура ратификации Соединенными Штатами членства Черногории в Североатлантическом альянсе.

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"Сообщение о подписании будет опубликовано поздно вечером или завтра утром по американскому времени", - сообщает РТЦГ.

Ранее Сенат Конгресса США ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО почти единогласно: "за" проголосовали 97 членов палаты, лишь двое высказались против. На саммите альянса в декабре 2009 года Черногория получила План действий для членства в блоке. В 2010 году стартовали переговоры, которые завершились в мае 2016 года подписанием протокола о вступлении в организацию, после чего республика получила статус наблюдателя. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29 членом НАТО, в настоящее время протокол ратифицировали 24 из 28 стран организации.

В 2008 году в Бухаресте на саммите НАТО было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.