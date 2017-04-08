Президент утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год

Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2017 год".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программа на 2017 год существенно обновлена ​​и усовершенствована.

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Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО (ГНП) и оценки результатов их выполнения, который был утвержден президентом Украины 7 декабря 2016 года.

Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства - от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

ГНП-2017 предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание всеобъемлющего практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств - членов Организации для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии.

Программа также направлена ​​на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве. В частности, усиление поддержки страны путем реализации Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующих Трастовых фондов НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.