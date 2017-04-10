В Норвегии проверят возможную связь задержанного россиянина с террористом из Стокгольма

Спецслужбы Норвегии проверят, связан ли задержанный в Осло 17-летний россиянин, которого обвиняют в незаконном обращении с взрывчаткой, с подозреваемым в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля Рахматом Акиловым.

Об этом сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на представителя полицейской службы безопасности Швеции Аннетт Аамодт.

«Мы проводим расследование, которое покажет, существует ли какая-нибудь связь с задержанным в Стокгольме», — сказали в полиции.

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Ранее адвокат задержанного в Осло россиянина назвала его действия шалостью.

Как сообщал УНИАН, накануне в Норвегии был арестован 17-летний россиянин по подозрению в организации взрыва.

По заявлению полиции, задержанный был им известен и ранее высказывал симпатии в адрес боевиков ИГИЛ.