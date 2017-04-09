В Норвегии арестован 17-летний россиянин по подозрению в организации взрыва

В столице Норвегии Осло арестован 17-летний россиян по подозрению в организации взрыва.

Об этом сообщила представитель норвежской полиции, передает Русская служба BBC.

По заявлению полиции, задержанный был им известен и ранее высказывал симпатии в адрес боевиков организации "Исламское государство".

Арест был совершен после того, как в ночь на воскресенье полиция Осло обнаружила в центре города и обезвредила взрывное устройство "примитивной сборки", как сообщили эксперты.

Норвежские власти повысили в воскресенье уровень террористической угрозы в стране.

Как сообщила на пресс-конференции глава спецслужб Норвегии PST Бенедикта Бьёрнланд, риск нападения в ближайшие месяцы повышен с "допустимого" до "вероятного".