Аваков о взрывах на военных складах под Харьковом: теракт со стороны России

Глава МВД Арсен Аваков считает, что взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области – это террористический акт, спланированный Россией.

Об этом он заявил во время брифинга в Харькове, отвечая на вопрос журналистов, передает "Украинская правда".

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"Исходя из тех фактов, которые видно из материалов Нацполиции, мы считаем, что это была террористическая атака со стороны РФ", - сказал Аваков.

Он отметил, что Нацполиция и ГСЧС привлекались к расследованию, которое осуществляет военная прокуратура. "Выводы прокуратура должна обнародовать на следующей неделе", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.