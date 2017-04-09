Трамп заявил о возможности новых ударов по Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил американскому Конгрессу об обстоятельствах ракетного удара по Сирии и предупредил о возможности новых атак «по мере надобности». Об этом говорится в обнародованном 8 апреля в письме на имя спикера Палаты представителей Пола Райана и временного председателя Сената Оррина Хатча, передает Радио Свобода.

«Я приказал осуществить эту акцию, чтобы ухудшить способность сирийской армии проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия... тем самым способствуя стабильности в регионе и предотвращая ухудшение нынешней гуманитарной катастрофы», – пояснил мотивы своего решения президент США.

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Далее в письме он указал, что Соединенные Штаты «будут принимать дополнительные меры, в меру необходимости и целесообразности, преследуя свои важные национальные интересы».

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Союзники Вашингтона по НАТО и в регионе, в том числе и Великобритания, выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия же назвала действия американских военных актом агрессии.