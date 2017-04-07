Путин назвал удары США по Сирии "агрессией под надуманным предлогом"

Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - сказал Песков. Он отметил, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия". "Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО - специализированным подразделением ООН", - заявил он.

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"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию, - заявил пресс-секретарь. - Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке".

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", - подчеркнул Песков.

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"А главное, как считает Путин, - этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что кстати говоря президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".

В то же время, в Сирии назвали актом агрессии ракетный удар США.