Взрыв в метро Санкт-Петербурга: у подозреваемой обнаружили в дамской сумочке гранату и запалы
17:09, 07 апреля 2017Мир
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Обыск проходил в общежитии в Подмосковье, где Шалима Каримова жила с другими женщинами.
Иллюстрация REUTERS
Следователи нашли у подозреваемой в теракте в Санкт-Петербурге гранату в дамской сумочке.
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Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, знакомый с материалами дела.
«Обыск проходил в общежитии в Подмосковье, где Шалима Каримова жила с другими женщинами. У них изъяли вещи, и у Каримовой в сумочке нашли гранату и запалы», - сообщил источник.
По его словам, материалов, подтверждающих факт знакомства Каримовой с проживающими в Петербурге фигурантами дела, нет.
Ранее следователь в Басманном суде Москвы заявил, что на данный момент пойманы и установлены не все причастные к теракту в метро Санкт-Петербурга лица.
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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге