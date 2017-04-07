Взрыв в метро Санкт-Петербурга: у подозреваемой обнаружили в дамской сумочке гранату и запалы

Следователи нашли у подозреваемой в теракте в Санкт-Петербурге гранату в дамской сумочке.

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Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Обыск проходил в общежитии в Подмосковье, где Шалима Каримова жила с другими женщинами. У них изъяли вещи, и у Каримовой в сумочке нашли гранату и запалы», - сообщил источник.

По его словам, материалов, подтверждающих факт знакомства Каримовой с проживающими в Петербурге фигурантами дела, нет.

Ранее следователь в Басманном суде Москвы заявил, что на данный момент пойманы и установлены не все причастные к теракту в метро Санкт-Петербурга лица.