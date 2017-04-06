В Петербурге задержали предполагаемых сообщников террориста из метро

Следователи СК РФ задержали в Санкт-Петербурге знакомых подозреваемого в совершении теракта в метро Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках уголовного дела о теракте в Санкт Петербурге Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро 3 апреля", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование.

Как отмечает "Интерфакс", задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника.

Информацию о задержании нескольких человек подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.

Источник сообщил также, что по месту жительства предполагаемых соучастников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.