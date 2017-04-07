В Госдуме РФ удар США по Сирии назвали "безответственным"

Удар США по Сирии наверняка приведет к ухудшению и без того не безоблачных отношений с Россией, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, безответственные действия администрации президента США "ставят его на один уровень с Обамой, который выпустил 900 тактических ракет по Ливии, и вместе с Бушем, который осуществил вторжение и разрушил всю государственность в Ираке".

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Как сообщал УНИАН, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракеты «Томагавк» были выпущены 7 апреля в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.