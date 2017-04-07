Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии по приказу Трампа

07:45, 07 апреля 2017
Мир
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Ракеты были выпущены по приказу президента США с кораблей, базирующихся в Средиземном море.

Ракетный удар США по Сирии / REUTERS

В сети появилось видео с кадрами пуска ракет "Томагавк" с американских военных кораблей по сирийской военной базе в провинции Хомс, передает ZN.ua.

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59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой, как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

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