Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии по приказу Трампа

В сети появилось видео с кадрами пуска ракет "Томагавк" с американских военных кораблей по сирийской военной базе в провинции Хомс, передает ZN.ua.

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59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой, как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.