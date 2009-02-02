В Афганистане смертник взорвал 18 полицейских
10:52, 02 февраля 2009Мир
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Все находились в своем участке
В результате атаки террориста-смертника на юге Афганистана, в провинции Урузган, погибли 18 полицейских. Об этом сегодня сообщил представитель региональной полиции, передает Газета.RU со ссылкой на Reuters.
По имеющейся информации, все полицейские находились в своем участке. Боевик вошел в помещение и привел в действие взрывчатку, которая находилась на его теле.
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