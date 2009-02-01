США на пороге торговых войн

Канада надеется, что Соединенные Штаты исключат из готовящегося плана стимулирования экономики протекционистские положения, которые могут спровоцировать "торговую войну" между традиционными североамериканскими партнерами. Министр международной торговли Канады Стоквелл Дэй в разговоре с исполняющим обязанности торгового представителя США Питером Оллгейером, состоявшемся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, высказал твердые возражения против протекционистских статей разрабатываемого законопроекта.

Палата представителей конгресса США на этой неделе одобрила план восстановления американской экономики стоимостью 819 млрд долл. В законопроект включено положение о том, что основные инфраструктурные проекты в рамках экономической программы должны ориентироваться прежде всего на отечественных поставщиков стали, сплавов и другой промышленной продукции, сообщает Associated Press. Этот пункт, в прессе известный как "покупай американское", наверняка найдет поддержку у широких масс, отмечают аналитики, однако его принятие в перспективе грозит "торговыми войнами" между Канадой и США, США и Евросоюзом.

Президент США Барак Обама 19 февраля с.г. совершит визит в Канаду, и вопросы экономического партнерства стоят в повестке визита на первом плане.

РосБизнесКонсалтинг