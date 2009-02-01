Обама признал, что спад в экономике США продолжается

Администрация США в скором времени обнародует стратегию оздоровления американской финансовой системы

Об этом сообщил президент Барак Обама в традиционном субботнем радиообращении к стране. Он признал, что спад в экономике продолжается. "В период с октября по декабрь прошлого года американская экономика сократилась на 4 процента. Растет безработица.

Согласно опубликованной в четверг статистике, за государственными пособиями по безработице обратились почти 5 миллионов американцев. Это самый высокий показатель с 1967 года, когда подобные цифры начали фиксироваться официально. "И ситуация, вероятно, будет еще больше ухудшаться", - продолжил глава государства. Обама признал, что "на восстановление экономики уйдут годы, а не месяцы".

Эхо Москвы