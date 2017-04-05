"Мы сосредоточились на Западе, это большая ошибка" - Die Welt

Несмотря на финансовую помощь, поддержка ЕС в Молдове снизилась до 38 процентов, партнерство "больше не работает так хорошо". Президент хочет, чтобы сейчас его страна повернулась к Москве. Об этом пишет Кристоф Шильтц в статье "Мы сосредоточились на Западе. Это большая ошибка", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Президент Республики Молдова Игорь Додон обвинил Европейский союз в наличии серьезных недостатков в процессе контроля многомиллионной финансовой помощи для его страны. " С 2007 по 2015 год Европейский союз предоставил Республике Молдова более 782 млн евро. По крайней мере, половина из этих денег исчезла в темных каналах. Коррумпированные члены различных якобы проевропейских правительств в моей стране украли эти деньги. На позиции лидера социалистов я несколько раз говорил об этом представителям Брюсселя, но ответственные комиссары ЕС не позаботились об этом", - сказал Додон газете "Die Welt".

Миллионные выплаты Запада необходимо было гораздо сильнее связать с условиями, - продолжил президент. Двусторонние миллиардные кредиты предоставляли "значительной частью" по темным каналам. "Сейчас необходимо сделать все, чтобы в будущем финансовая помощь от ЕС поступала гражданам Республики Молдовы и использовалась для проведения реформ", - сказал Додон.

Уровень одобрения ЕС снизился до 38 процентов

42-летний политик на посту президента Республики Молдова с декабря 2016 года. Ранее он более пяти лет был председателем социалистов (ПСРМ). Непонимание коррупции в его стране присуще особенно Германии, - считает Додон. "Как граждане в Германии, которые живут в простых домах, должны понять, что их налоги утекли в Республику Молдова, где коррумпированные политики использовали их, чтобы купить замки в Германии?"



Додон назвал конкретный результат раскритикованной им политики. Несмотря на финансовую помощь Брюсселя, уровень одобрения ЕС в Молдове снизился до 38 процентов – в 2007 году он составлял 70 процентов. "Так произошло потому, что деньги не доходили до людей. Наши граждане видели, как различные прозападные правительства фигурировали в коррупционных скандалах".

Единственной победой для граждан Молдовы стал безвизовый режим, который с апреля 2014 года позволяет им пребывать 90 дней в странах ЕС. Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой, которое вступило в силу в июле 2016 года, Додон подверг критике. Ядром соглашения является создание комплексной зоны свободной торговли. Додон хочет пересмотреть соглашение при участии России. Кроме того, президент поддерживает присоединение к Евразийскому союзу, в котором доминирует Москва. "Я лично считаю, что мы выиграем больше, если у нас будут более тесные отношения с Евразийским союзом. Для Молдовы более выгодно вступить в Евразийский союз", - сказал он.

Фермеры хотят снова экспортировать товары в Россию

Но как президент он не может принимать такие решения. Это можно решить путем проведения референдума, или постановлением парламента после выборов в 2018 году. "Я предлагаю, чтобы на этой стадии мы подписали меморандум о сотрудничестве с Евразийским Союзом", - сказал Додон. Одна из целей сотрудничества, как с ЕС, так и с Евразийским союзом, состоит в том, чтобы освободить сбыт овощей и фруктов от правил свободной торговли с Западом. "Тогда наши фермеры снова могли бы экспортировать эти товары в Россию".

Если все пойдет по плану Додона, Республика Молдова под его председательством, вновь начнет поворачиваться к Москве. Так называемое Восточное партнерство ЕС, которое с 2009 года должно приблизить к ЕС также Украину и Грузию, "больше не работает так хорошо". "Мы хотим сотрудничать с Западом и Востоком. За последние семь лет мы были сосредоточены только на Западе. Это была большая ошибка. Нам необходимо стратегическое партнерство с Россией ", - сказал Додон.