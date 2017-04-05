Гибель в Сирии под международным "управлением" - Die Presse

Даже после смены в Белом доме, не похоже, что сделка между США и Россией приведет к окончанию кровавого конфликта. Об этом пишет Виланд Шнайдер в статье "Гибель в Сирии под международным "управлением", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Представители около 70 стран и организаций обсуждают в Брюсселе гуманитарную помощь Сирии, после того, как мир услышал ужасную новость из объятой гражданской войной страны. Десятки людей, в том числе дети, были убиты в результате атаки с применением ядовитого газа на подконтрольный повстанцам город. В Интернете появились фотографии того, как раненые люди боролись за воздух. Повстанцы обвиняют в нападении режим, сирийская армия отвергает эти обвинения.

На самом деле в Сирии сейчас должно действовать перемирие, за исключением операций против так называемого "Исламского государства" (ИГ) и Аль-Каиды. Но перемирие более чем хрупкое. Повстанцы пытались снова продвинуться в столице Дамаске. Режим, в свою очередь, после победы в Алеппо, стремится оттеснить повстанцев. В провинции Идлиб, там, где, судя по всему, произошло нападение с отравляющим газом, находится последняя большая территория повстанцев. И здесь умеренным силам оппозиции также довольно сложно, в сравнении с другими территориями повстанцев, потому что здесь был оплот джихадистских группировок.

После недавних военных успехов, правитель Сирии, Башар аль-Асад, похоже, даже не думает о том, чтобы оставить пост президента. Однако, оппозиция настаивает на его уходе, и оказывается под давлением экстремистских сил. С каждым днем ​​шестилетнего конфликта, исчезают возможности для будущего Сирии.

Смерть, голод, изгнания, - страдания миллионов людей не знают конца. Международные посредники и организации могут "управлять" лишь кровавым хаосом. Они могут только попытаться уменьшить ущерб гражданского населения, договариваясь о перемириях и оказывая гуманитарную помощь, где это возможно. Но существенных политических решений нет.

Причины этого кроются не только в самой Сирии. В стране проходят несколько опосредованных войн. Турецкое правительство проводит политику насилия в соседнем государстве и пытается разрешить здесь свой конфликт с курдскими ополченцами. Региональные державы, Саудовская Аравия и Иран, также ведут свою опосредованную войну в Сирии. Тегеран помогал союзнику Асаду удержаться у власти. Саудовская Аравия хочет свергнуть Асада.

Борьба за власть между Ираном и Саудовской Аравией – катастрофа не только для Сирии. Она токсична для всего региона. Это ясно проявляется на примере Йемена. Коалиция под управлением Саудовской Аравии с помощью масштабных авиаударов пытается оттеснить там шиитских повстанцев хути, по-видимому, поддерживаемых Тегераном. В тени войны в Сирии в Йемене назревает еще одна гуманитарная катастрофа. ООН предупреждает о голоде. Чтобы разрядить напряженность в регионе, необходим баланс между Саудовской Аравией и Ираном. Но в настоящее время этого не предвидится.

Это задача нового правительства США во главе с Дональдом Трампом. Они должны повлиять на саудовского партнера, чтобы остановить убийства в Йемене. Но объявленная Трампом политика против Тегерана грозит еще больше усугубить конфликт в Йемене. В Сирии, президент США хотел закончить опосредованный конфликт Вашингтона с Москвой. Но реального американо-российского соглашения о разрешение конфликта нет. Сигналы Вашингтона остаются противоречивыми. Сегодня они заявляют, что уход Асада не так уж важен, а завтра – что сирийский народ сыт по горло своим правителем.

Недавние новости о нападении с применением ядовитого газа заставили сирийскую оппозицию и европейские государства (например, Францию) более настойчиво требовать отставки президента Сирии. Москва и Тегеран по-прежнему поддерживают своего союзника Асада. Дипломатическая карусель движется по кругу.