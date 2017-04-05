Германия выделяет более миллиарда евро жертвам войны в Сирии

Германия направляет на нужды жертв гражданской войны в Сирии 1,17 миллиарда евро. Об этом в среду, 5 апреля, заявил министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в Брюсселе во время международной конференции доноров для Сирии, как сообщает DW.

На ней представители 70 стран и международных организаций обсудили, в частности, недавнюю атаку с использованием химического оружия в провинции Идлиб.

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Всего с начала конфликта в Сирии в 2011 году погибли не менее 300 тысяч человек. С тех пор прошли "сотни, тысячи дней, которые были печальные, драматические и ужасные", как заявила верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Она подчеркнула, что брюссельская конференция должна показать сирийцам, что "мы заботимся о них и готовы их поддерживать".

На конференции в Брюсселе также будет решаться вопрос о гарантировании выделения средств для поддержки миллионов сирийских беженцев. В ООН жаловались, что средства, обещанные на аналогичной конференции в Лондоне в 2016 году, в этом году почти не поступали, что существенно ограничивает поддержку почти пяти миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории стран, граничащих с Сирией.