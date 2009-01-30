Глобальное потепление делает погоду "более нервной": увеличивается частота экстремальных погодных явлений и температурных аномалий, считает председатель научного совета РАН по теории климата академик Георгий Голицын.

Он отметил, что глобальное повышение температуры происходит неравномерно: температура в полярных широтах растет сильнее, чем в тропиках; зимой - сильнее, чем летом и ночью - сильнее, чем днем.Так, если в европейской части России рост температур составляет 1,5-2 градуса, то в Сибири он достигает 3 градусов.

"Коллеги из Сибири говорят, что они, в основном, забыли сибирские морозы", - сказал Голицын на круглом столе в МВТУ им.Баумана. Он также отметил, что по мере потепления климата увеличивается частота аномальных погодных явлений. "Помимо изменения температуры происходит изменение того, что называется функцией распределения вероятности разных погодных условий. Анализ статистики аномальных явлений показывает, что в несколько раз увеличилась частота периодов аномальной жары и холода", - сказал Голицын.

Академик добавил, что изменения температурных условий приводят к переменам циркуляции воздуха. Например, чаще происходит прорыв холодных воздушных масс на европейскую территорию, что приводит к значительному похолоданию. Кроме того, меняется характер осадков: объем выпадающих осадков растет, но число дождливых дней снижается. "Больше проливных дождей, больше вероятность наводнений", - сказал Голицын.

РИА новости