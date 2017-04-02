Премьер Сербии Вучич выиграл выборы президента в первом туре - экзит-поллы

Консервативный премьер-министр Сербии Александр Вучич выиграл президентские выборы, которые состоялись в воскресенье, 2 апреля. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

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Вучич набрал 58% голосов избиратели и таким образом победил уже в первом туре. Ближайший его соперник, оппозиционный кандидат Саша Янкович, получил поддержку 14% избирателей

Результат выборов подтвердил почти безраздельное господство Вучича в балканской стране, которую он хочет присоединить к Европейскому Союзу, сохраняя при этом крепкие связи с Россией.

Роль президента в Сербии в основном церемониальная, но Вучич, как ожидается, сохранит реальную власть, контролируя свою правящую Прогрессивную партию Сербии.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье в Сербии состоятся президентские выборы, победу на которых прочат нынешнему премьер-министру страны Александру Вучичу. Он уверенно лидирует в социологических опросах, однако в последнее время на второе место в них неожиданно вышел кандидат под псевдонимом "Белый" - 26-летний комик-пародист Лука Максимович.

Он решил участвовать в выборах под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. "Белый" он в прямом смысле слова - на публике он появляется в ослепительном белоснежном костюме с белым галстуком, а периодически даже садится верхом на белого коня.