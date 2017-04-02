Британским аэропортам и АЭС предписано усилить уровень киберзащиты - The Telegraph

Аэропорты и атомные электростанции Великобритании предупреждены о необходимости усилить антитеррористическую защиту в связи с возросшим уровнем киберугроз, как сообщает издание The Telegraph.

В минувшие 24 часа спецслужбы выпустили ряд предупреждений, в которых шла речь о том, что, возможно, террористы разработали способы обходить системы проверки безопасности.

Читайте такжеВ Германии заработал штаб кибервойск

По мнению спецслужб,террористы ИГ и других экстремистских группировок получили возможность устанавливать в ноутбуки и мобильные телефоны взрывчатку, которую могут не обнаружить во время проверок в аэропортах. Именно эти сведения в минувшие две недели стали причиной запрета со стороны США и Великобритании путешественникам из ряда государств проносить с собой в самолет ноутбуки и крупногабаритные электронные устройства. Не исключается также, что подобная техническая опасность может грозить и европейским аэропортам.

Схожие опасения относятся и к АЭС. Существует вероятность, что террористы, иностранные шпионы и "хакеры-активисты" исследуют уязвимые места в системе интернет-защиты атомной промышленности. Как заявил представитель британского правительства Александра Джесси Нормана, атомные электростанции должны сделать все необходимое, чтобы "суметь противостоять развивающимся киберугрозам".