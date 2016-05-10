Германия увеличивает численность Бундесвера

Германия приняла решение об увеличении численности своих Вооруженных сил. Об этом официально объявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен, передает Deutsche Welle.

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По ее словам, в ближайшее время Бундесвер расширится на 7 тысяч человек. Кроме того, в течение следующих семи лет количество военных увеличат еще на 14,3 тысячи, а также прибавится 4,4 тысячи гражданских.

В свою очередь в Ассоциации работников Бундесвера приветствовали расширение штата. При этом ранее глава Ассоциации Андре Вюстнер заявлял о необходимости расширения количества работников Бундесвера на минимум 19 тысяч рабочих мест. "Если мы только стремимся закрыть имеющиеся пробелы, нам необходимо увеличить количество военных должностей на 15 тысяч плюс 4 тысячи гражданских должностей", - цитирует Вюстнера издание Rheinischen Post.

После воссоединения Германии в 1990 году штат Бундесвера сократился с 585 тысяч до 177 тысяч. Политику сокращения Вюстнер назвал "ошибочной".

Как сообщалось, летом Германия представит проект единой армии Евросоюза. Много европейских стран скептически относятся к идее интеграции вооруженных сил и считают ее прерогативой НАТО. Однако если Германии удастся убедить ЕС в необходимости ее предложений, то это станет важным шагом на пути укрепления военного потенциала Евросоюза.