Песков признал, что "последний удар" Обамы оказался болезненным, отношения РФ и США хуже "холодной войны"
В Кремле отрицают свою причастность к вмешательству в выборы США.
В Кремле заявили, что отношения между Россией и США сейчас, возможно, хуже, чем во времена "холодной войны".
Об этом в интервью на телепрограмме ABC "Good Morning America" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "ЕвроПравда".
Песков также заявил, что обвинения о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года являются "фейковыми новостями" и "клеветой".
"Нет никаких доказательств", - сказал он.
Песков подчеркнул, что санкции, введенные против России в конце декабря еще тогда президентом США Бараком Обамой, у которого заканчивался срок, в ответ на вмешательство в выборы являются одной из причин того, что отношения между двумя странами "может быть хуже", чем во времена "холодной войны".
Пресс-секретарь Кремля также заявил, что плохие отношения можно было бы улучшить.
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"Я думаю, что если двое президентов встретятся друг с другом, если они обменяются мнениями и если они решат, что хотят восстановить диалог, то появится шанс, чтобы наши двусторонние отношения стали лучше", - сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что готов принять участие в форуме Арктического совета в Финляндии и встретиться там с президентом США Дональдом Трампом, если такое мероприятие будет подготовлено.