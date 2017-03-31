Фийон отворачивается от Путина: кандидат в президенты Франции назвал Россию опасной

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что Россия является "опасной", этим самым демонстрируя разворот в своей политике в отношении России после встречи его соперницы Ле Пен с Путиным.

Россия является страной с "политическим режимом, который не совпадает с западной демократией", сказал Фийон на пресс-конференции в Париже, передает Bloomberg.

Читайте такжеЗа месяц до выборов президента почти половина французов не определилась

"Это опасная страна, и мы должны тщательно рассмотреть, какую стратегию применять в отношении нее", - подчеркнул он.

Bloomberg напомнил, как еще в январе, накануне встречи с Меркель, французский политик говорил, что "наивно" думать, что Россию можно "поставить на колени" экономическими санкциями. Фийон также называл Россию "великой нацией".

Отметим, что Фийон представляет французских консерваторов из партии "Республиканцы", которые выступают за усиление сотрудничества с Россией, в том числе по Сирии. Он неоднократно критиковал президента Франсуа Олланда за его жесткую позицию в отношении России.

Как сообщал УНИАН ранее, Ле Пен во время визита в Москву заявила, что России и Франции стоит обмениваться разведывательной информацией в сфере борьбы с терроризмом.