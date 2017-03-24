Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с кандидатом в президенты Франции, лидером ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на встрече Путин заявил, что Россия ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы во Франции.

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«Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», - заключил Путин.

Он сообщил, что намерен обменяться с Ле Пен мнениями о том, как развивается ситуация в Европе.

В свою очередь Ле Пен заявила, что России и Франции стоит обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом. По ее словам, Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом, являющимся постоянной угрозой.

«И, к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами», - сказала Ле Пен.

Кроме того, сегодня в Госдуме РФ на заседании комитета по международным делам Ле Пен сообщила, что ее позиция по ситуации в Украине по­прежнему совпадает с российской.

«Что касается ситуации в Украине, я была одним из немногих политиков во Франции, которые отстаивали свою собственную точку зрения по Украине, совпадающую с российской», - сказала Ле Пен.

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«Я всегда подчеркивала в своих выступлениях роль ЕС в разрастании и углублении этого конфликта», - заявила она.

Ле Пен подчеркнула, что некоторые французские коллеги, которые выражали согласие с ней, в ходе предвыборной кампании поменяли свое мнение из конъюнктурных соображений.

«Моя позиция с тех пор, как конфликт начался, не изменилась», - подчеркнула она.

Кроме того, Ле Пен заявила, что санкции Евросоюза в отношении России и не только являются глупой дипломатией угроз и шантажа.

«Что касается санкций и моего отношения к санкциям (Евросоюза в отношении России), вы знаете, что мы всегда были против санкций. Я считаю, что это несправедливо, а тем более глупо», - подчеркнула она.

Она добавила, что это «помогло кристаллизоваться и ярко выявить ту оппозицию, которая в ЕС противостоит этому явлению».

«Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую Европейский Союз в последнее время все чаще применяет не только против РФ, но и против своих собственных членов», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Ле Пен неоднократно заявляла, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

Согласно последним социологическим опросам, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские позиции и является одним из фаворитов в нынешней президентской гонке, во втором туре выборов президента победит своего главного конкурента Ле Пен.

Всего в выборах президента Франции примут участие 11 кандидатов. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.