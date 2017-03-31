Экс-советник Трампа готов свидетельствовать о влиянии России на выборы в США в обмен на иммунитет от преследований - СМИ

Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн готов свидетельствовать о влиянии России на американские выборы в обмен на иммунитет от судебного преследования. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник заявил, что Флинн предложил такой обмен Федеральному бюро расследований и чиновникам Конгресса, которые расследуют возможные связи кампании Трампа с Россией.

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Адвокат Флинна Роберт Кельнер и ФБР отказались от комментариев.

Как сообщал УНИАН ранее, стало известно, что экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, а также зять Трампа - старший советник Джаред Кушнер в декабре 2016 года встречались в российским послом в США Сергеем Кисляком.