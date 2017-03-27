Трамп даст своему зятю реформировать государственные структуры США
Президент США намерен создать управление по инновациям, которое, используя идеи бизнеса, будет реформировать государственные структуры страны.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует создать новое управление в своей администрации, задачей которого будет реформирование государственных структур в США. По информации издания Washington Post (WP) и информагентства AP, руководителем нового управления президент США намерен назначить своего зятя Джареда Кушнера, сообщает DW.
По данным WP, новая структура будет называться Управлением по инновациям в США и будет заниматься полным просмотром работы структур федеральной власти в США и имплементацией идей бизнеса в администрацию страны. AP со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщает, что Трамп создаст новое управление уже в понедельник, 27 марта, и назначит ее руководителем Кушнера.
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"Правительство должно работать как большая американская компания. Мы надеемся, что достигнем успеха и эффективности для наших клиентов, которыми являются граждане", - сказал Кушнер в комментарии WP.
По информации СМИ, Белый дом согласовал планы создать новое ведомство с руководителями крупнейших компаний в Силиконовой долине в США, в частности, с руководителем Apple Тимом Куком, основателем Microsoft Биллом Гейтсом и основателем Tesla Элон Маском.
Джаред Кушнер, который принимал активное участие в предвыборной кампании тестя, занимает должность старшего советника в администрации Трампа. 36-летний американский бизнесмен женат на дочери Трампа Иванке, является владельцем девелоперской компании и газеты The New York Observer.