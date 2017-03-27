Трамп даст своему зятю реформировать государственные структуры США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует создать новое управление в своей администрации, задачей которого будет реформирование государственных структур в США. По информации издания Washington Post (WP) и информагентства AP, руководителем нового управления президент США намерен назначить своего зятя Джареда Кушнера, сообщает DW.

По данным WP, новая структура будет называться Управлением по инновациям в США и будет заниматься полным просмотром работы структур федеральной власти в США и имплементацией идей бизнеса в администрацию страны. AP со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщает, что Трамп создаст новое управление уже в понедельник, 27 марта, и назначит ее руководителем Кушнера.

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"Правительство должно работать как большая американская компания. Мы надеемся, что достигнем успеха и эффективности для наших клиентов, которыми являются граждане", - сказал Кушнер в комментарии WP.

По информации СМИ, Белый дом согласовал планы создать новое ведомство с руководителями крупнейших компаний в Силиконовой долине в США, в частности, с руководителем Apple Тимом Куком, основателем Microsoft Биллом Гейтсом и основателем Tesla Элон Маском.

Джаред Кушнер, который принимал активное участие в предвыборной кампании тестя, занимает должность старшего советника в администрации Трампа. 36-летний американский бизнесмен женат на дочери Трампа Иванке, является владельцем девелоперской компании и газеты The New York Observer.