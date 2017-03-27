Меркель пригласила Иванку Трамп на саммит "Женской двадцатки" W20

Иванка Трамп планирует поездку в Германию для участия в саммите по расширению экономических возможностей женщин. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа пишет АР.

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Иванку в ходе недавнего визита в Белый дом пригласила канцлер Германии Ангела Меркель. По просьбе немецких чиновников Иванка помогла организовать встречу между американскими и немецкими бизнес-лидерами, чтобы обсудить возможности профессиональную подготовку.

Саммит W20, который направлен на женскую аудиторию в рамках "двадцатки", состоится в Берлине в конце апреля.

Иностранные лидеры уже второй раз привлекаю Иванку к координации экономических переговоров. Во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в прошлом месяце онапомогла организовать встречу, где обсуждали возможности экономического развития для женщин, которую инициировал офис Трюдо.