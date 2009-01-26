Крейсер "Москва" нанес "ракетный удар" в Средиземном море

Экипаж ракетного крейсера "Москва", который находится в плавании в Средиземном море, провел учения по "нанесению ракетного удара главным комплексом", сообщил командир похода - начальник штаба соединения надводных кораблей Черноморского флота РФ капитан I ранга Зинченко.

По его словам, в качестве условных целей были выбраны надводный боевой корабль и один из береговых объектов. Все задачи, поставленные на период проведения учения, были успешно выполнены.

Как уточнили в службе информации и общественных связей Черноморского флота, в настоящее время крейсер "Москва" держит курс к берегам Сицилии. 28 января там пройдут международные мемориальные мероприятия в память о жертвах землетрясения в Мессине в 1908 году.

В августе 2008 года, напоминает Лента.ру , флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" в составе группировки кораблей был направлен к грузинскому побережью вскоре после начала военного конфликта в Южной Осетии. 10 августа корабли, как сообщалось, потопили пытавшийся их атаковать грузинский ракетный катер.

РК "Москва", головной корабль проекта 1164 "Атлант", был спущен на воду в 1976 году. Он предназначается для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. Может выполнять функции противовоздушной обороны удаленных соединений и огневой поддержки десанта.