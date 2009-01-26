В могиле 26 бакинских комиссаров обнаружены останки только 23 человек

В Баку во время раскопок могилы 26 бакинских комиссаров не были обнаружены останки трех человек.

Об этом сообщает ИА "Туран". Как выяснилось, среди выявленных бирок нет бирки одного из бакинских комиссаров, председателя Бакинского совета народных комиссаров и комиссара по внешним делам, Степана Георгиевича Шаумяна, что может означать, что он вообще не был захоронен в общей могиле.

"Во время раскопки под мемориалом, где были захоронены комиссары, не были обнаружены останки трех тел. В настоящее время пока не удалось выяснить, останки каких именно комиссаров отсутствуют в захоронении", - сообщает ИА «Туран», отмечая, что останки помечены бирками, и их насчитывается 23 штуки вместо 26-и.

В настоящее время все найденные бирки направлены в специальную лабораторию, которая будет выяснять, кто из комиссаров не был захоронен в общей могиле.

Во времена перестройки, в средине 80-х годов, в прессе было много публикаций о том, что 20 сентября 1918 годв англичане расстреляли не всех 26 бакинских комиссаров. Об этом сказал депутат Насиб НАСИБЛИ, комментируя появившуюся информацию о том, что во время раскопок под мемориалом 26 бакинским комиссарам, не было обнаружено останков трех тел.

"В частности не был расстрелян Степан Шаумян и несколько других армян. Они были перевезены в Индию, которая в то время была колонией Великобритании, и скончались там своей смертью. Факт остается фактом, что в Баку были захоронены останки не всех 26 комиссаров", - сказал он.

Депутат отметил, что после восстановления независимости Азербайджана эта часть истории не была изучена историками, и это остается до настоящего времени проблемой.

Напомним, что в связи с планами властей Баку построить подземную парковку на месте бывшего парка имени 26 бакинских комиссаров было принято решение демонтировать мемориал, а прах комиссаров перезахоронить на одном из кладбищ азербайджанской столицы.