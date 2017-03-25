В Риме состоится юбилейный саммит Евросоюза (фотогалерея)

Центром Европы на один день станет итальянская столица, где в субботу состоится саммит 27 стран - членов Евросоюза, посвященный 60-летию подписания Римского договора - документа, легшего в основу современного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Долгожданное празднование пройдет без участия Великобритании, жители которой в июне прошлого года проголосовали на референдуме за выход из состава ЕС.

Именно это обстоятельство омрачает юбилей, который, как ожидают лидеры ЕС, теперь должен стать моментом перерождения сообщества и открыть новую страницу в его истории. В связи с этим по завершении торжественной части саммита предполагается подписание исторической декларации, которая должна определить основные направления развития будущего Евросоюза, но уже в составе 27 стран, без участия Великобритании.

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск в письме в адрес 27 лидерам ЕС, цель предстоящего саммита - не только отметить день рождения сообщества, но и положить начало нового будущего союза.

"Прежде всего, это возможность отпраздновать нашу историю вместе и подвести итоги 60 лет интеграции. Не секрет, что исторический момент, с которым мы сейчас сталкиваемся, требует более глубокой и твердой реакции на вызовы союза в краткосрочной и долгосрочной перспективе, - отметил он. - После части празднования мы намерены принять политическую декларацию, которая подтвердит подлинность европейского интеграционного проекта и определит наше совместное видение на предстоящие годы".

Дипломатический источник в Совете ЕС сообщил журналистам, что лидеры 27 стран ЕС намерены в декларации подчеркнуть "приверженность работать в единстве в составе Евросоюза". Кроме того, главы государств и правительств определят конкретные шаги по будущему ЕС.

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"Ожидается, что лидеры обяжут себя работать над "римской повесткой", которая будет включать такие направления, как безопасная Европа, процветающая и устойчивая Европа, социальная Европа и более сильная на мировой сцене Европа", - пояснил дипломат.

В центре города введены две зоны, в которые можно попасть только при наличие аккредитации и специальных документов через 40 охраняемых пропускных пунктов. Речь идет о территории вокруг Капитолийского холма и президентского Квиринальского дворца, где запланирован торжественный обед для участников саммита. Сегодня будут закрыты также основные римские достопримечательности, включая Колизей.