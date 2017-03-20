В Великобритании определились с датой запуска "брексита"

Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна будет обратиться к членам ЕС с официальным письмом, однако, когда именно она сделает это, на Даунинг-стрит не уточнили, передает «Би-би-си».

14 марта палата лордов приняла в исходном виде законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода.

Документ позволяет (хотя формально не обязывает) премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне прошлого года.

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Издание напоминает, что подписанный в 2007 году Договор о Европейском союзе, более известен как Лиссабонский договор, заменил собой конституцию Евросоюза, которую в том году на референдумах отвергли избиратели двух стран-членов ЕС – Нидерландов и Франции.

Лиссабонский договор стал первым из основополагающих документов ЕС, в котором допускалась возможность выхода из Евросоюза входящих в него стран. Этому и посвящена статья 50 документа.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.