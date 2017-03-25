Неизвестный устроил стрельбу на парковке во французском Лилле (фото)
03:10, 25 марта 2017Мир
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Среди пострадавших 14-летний подросток, пуля попала ему в ногу.
Три человека получили ранения во время стрельбы во французском Лилле. Среди пострадавших - 14-летний подросток, сообщает BBC, со ссылкой на La Voix du Nord.
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В результате инцидента, 14-летний подросток получил ранение в ногу, еще один человек ранен в шею. Их госпитализировали. Третья пострадавшая отправилась в больницу самостоятельно, говорится в сообщении.
Радио France Bleu Nord сообщает, что стрелявший сбежал с места происшествия. По информации радиостанции, стрельба произошла на парковке, на месте работает полиция. Найдено около десятка гильз.
Фото: Twitter
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