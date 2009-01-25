Оглашение итогов выборов кандидатов в патриархи РПЦ затягивается

Оглашение на Архиерейском соборе Русской православной церкви итогов выборов кандидатов на патриарший престол затягивается. Ранее ожидалось, что итоги станут известны в 17.00 (по московскому времени).

Как сообщили РИА Новостив кулуарах собора, члены счетной комиссии закрылись в отдельной комнате. Им предстоит подсчитать 198 бюллетеней, в которые внесены имена 145 архиереев, отвечающих уставным требованиям к кандидату в патриархи. Каждый бюллетень представляет собой 10-страничный документ. Многочисленные журналисты в ожидании итогов голосования гадают, кто из иерархов войдет в тройку претендентов. Имя нового предстоятеля Русской православной церкви назовет Поместный Собор, который состоится 27-29 января с участием делегатов от клира, монашествующих и мирян. Поместный собор имеет право внести свои кандидатуры.