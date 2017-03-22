В российской глубинке не довольны количеством бесплатного хлеба от благотворителя (видео)

Россияне жалуются на бизнесмена из города Струнино, который раздает бесплатный хлеб, потому что уверены, что мужчина отдает им только часть от выделенного Путиным.

Как говорится в сюжете ТСН, владелец магазина печатает талоны для бедных, за месяц человек может использовать 10 таких талонов. И по каждому из них можно получить батон и полбуханки черного хлеба.

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Россияне уверены, что бесплатный хлеб им выделил Путин или местные власти, а владелец магазина отдает людям только часть. Поэтому направляют жалобы в прокуратуру и в администрацию президента, мол получают помощь не в полном объеме.

На самом деле бизнесмен помогает жителям города уже восемь лет по собственной инициативе.