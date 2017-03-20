Bloomberg: Пока продолжается спор о финансовой помощи, Греция приближается к очередному кризису

Греция намерена пропустить еще один крайний срок для разблокировки фондов помощи на этой неделе, что приблизит ее к повторению драмы 2015 года, которая подтолкнула погрязшую в долгах европейскую страну на грань экономического краха. Об этом пишут Никос Скрисолорас, Иэн Вишарт и Сотирис Никас в статье "Пока продолжается спор о финансовой помощи, Греция приближается к очередному кризису", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Министры финансов еврозоны, собравшиеся в Брюсселе в понедельник, еще раз подтвердят, что правительство Алексиса Ципраса пока не выполнило условия, установленные для чрезвычайных займов, которые удерживали страну на плаву с 2010 года. Ципрас долго откладывал пересмотр недавней помощи, но пообещал предоставить его к 20-му марта, но на прошлой неделе европейский чиновник сказал, что теперь достижение соглашения маловероятно даже в апреле.

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Обе стороны по-прежнему существенно расходятся в вопросе реформ, которых требуют кредиторы на греческом энергетическом рынке, и правительство в Афинах сопротивляется требованиям дополнительного сокращения пенсий. И пока продолжаются дискуссии о том, как перестроить рынок труда, представитель министерства финансов сообщил по электронной почте журналистам, что этот вопрос нельзя решить на переговорах с технократами.

Приостановленный пересмотр финансовой помощи и раздражение между правительствами и аудиторами, представляющими кредитные учреждения, - это слишком знакомые темы семилетнего кризиса, который сократил экономику Греции на четверть. Неспособность урегулировать последнее противостояние до лета может означать, что Греция может оказаться неспособной погасить задолженность в середине июля.

В этом году греческие облигации показали лучшие результаты по сравнению с большинством своих коллег по еврозоне, поскольку были ожидания того, что правительство капитулирует. Но неопределенность повлияла на экономическую активность, повысив риск того, что может понадобиться дополнительная помощь. Безработица выросла в последнем квартале 2016 года, экономика неожиданно сократилась, и возобновился отток депозитов из пострадавших кредиторов страны.

"Восстановление Греции снова значительно задерживается из-за политики", - сказал Николас Экономидес, профессор экономики в Школе бизнеса Штерн Нью-Йоркского университета. "Ципрас моргнет в какой-то момент, вопрос в том, когда".