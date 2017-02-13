Neue Zürcher Zeitung: в Греции усиливается страх

Об этом пишет Панагис Галиатсатос в статье "В Греции усиливается страх", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Димитри К. – ветеринар. Он работает в северном пригороде Афин, в районе, который считается состоятельным. В старые добрые времена в его приемной всегда было много людей, потому что у него отличная репутация, он не выставлял непомерно высоких счетов, как, обычно, делали до кризиса в этом районе.

Замороженные инвестиции

Но времена изменились. Из-за высокого государственного налогообложения количество клиентов Димитри К. сократилось на 25% в прошлом году. Люди ограничивают себя, даже когда дело касается любви к животным. "Они делают только самое необходимое", - говорит Димитри. Его клиенты обеспокоены, как и он сам. Причина неопределенности заключается в том, что в ближайшее время либо может быть завершена текущая вторая оценка кредитной программы, либо правительству вновь придется ходить по краю пропасти. Люди по-прежнему боятся повторения событий лета 2015 года.

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О последствиях экономической неопределенности ветеринар знает не понаслышке. В его районе недавно закрылись несколько магазинов, а также ресторан. Хозяин сказал ему, что после увеличения ставки НДС с 13 до 24% прибыли больше нет. Однако, он добавил, что при принятии решения о закрытии бизнеса решающую роль сыграла исчезающая надежда на скорое восстановление.

В Греции так думают многие. Планы по расширению, сотрудничеству и инвестициям заморожены, до прояснения ситуации. Многообещающее соглашение о сотрудничестве между греческой группой компаний и международной компанией было отложено из-за неопределенной ситуации. Обеспокоенность царит и в промышленном объединении Греции. Его представители призвали правительство как можно скорее завершить оценку. Прекращение проверки в декабре снизило перспективы роста на 2017. По заявлениям, задержка привела к тому, что экономика оказалась в негативной спирали. Очень осторожны и эксперты. Экономический институт IOBE недавно понизил свой прогноз и в 2017 ожидает роста от 1,5 до 2%; тем временем, правительство и Комиссия ЕС исходят из цифры в 2,7%.

Неуверенность среди клиентов банков

Встревожены, прежде всего, банкиры, которые не скрывают своего беспокойства из-за затягивания оценки. На встрече руководства Ассоциации банков с министром финансов Цакалотосом несколько дней назад об этом говорили откровенно. Если пропустить крайний срок завершения проверки в феврале, все планы по восстановлению банковского сектора окажутся под вопросом: планирование сокращения проблемных кредитов, ослабление контроля за движением капитала и постепенное восстановление нормальной ликвидности в реальном секторе экономики. Кроме того, из-за ряда важных парламентских выборов в Европе, банкиры опасаются, что оценка будет отложена до лета. Потому что в этом случае банкам, вероятно, понадобятся новые вливания капитала.

Опасения банков разделяют и инвесторы. С середины января, когда стало очевидно, что завершение оценки будет отложено на неопределенный срок, общий индекс акций Афинской фондовой биржи потерял около 7%, акции банков фактически упали на 19%. Согласно источникам в банковских кругах, обеспокоены также клиенты банков. Менеджеры по работе с клиентами сообщают о наплыве вопросов о том, есть ли угроза перевода вкладов в капитал проблемных банков. Впервые за несколько месяцев снова зарегистрирован отток депозитов.

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Правительство Греции изначально способствовало усугублению неопределенности своей, казалось бы, бескомпромиссной позицией. Еще в декабре, Ципрас и его министры были настроены воинственно. Они объявили, что не будут выполнять "иррациональные" требования МВФ, и почти ежедневно нападали на министра финансов Германии Шойбле. Кульминацией этой демонстрации смелости стало решение о распределении 617 млн ​​евро в качестве рождественского подарка для пенсионеров, а также угрозы о досрочных выборах, если кредиторы будут настаивать на своих требованиях. Это вызвало страх повторения событий лета 2015 года. Между тем, правительство передумало уходить в отставку и заявило о своей готовности, выполнить практически все требования кредиторов. Достаточно ли этого для долгожданного завершения оценки, станет ясно позже.