Газпром нацелился на арктический шельф

"Газпром” намерен заняться освоением новых месторождений на арктическом шельфе.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации газовой компании.

«По итогам сегодняшнего заседания Правления ОАО «Газпром» рассмотрен вопрос об участии компании в разработке шельфовых месторождений, а профильным подразделениям поручено провести ряд мероприятий в этом направлении», - говорится в сообщении.

В частности, профильным подразделениям «Газпрома» поручено разработать и представить руководству компании корректировку программы работ ОАО «Газпром» по освоению ресурсов углеводородов на шельфе РФ до 2030 года.

Также поручено продолжить работу по обеспечению ввода в разработку первоочередных месторождений на шельфе РФ: Приразломного нефтяного месторождения в 2011 году, Штокмановского газоконденсатного месторождения в 2013 году и Киринского газоконденсатного месторождения в 2014 году.

По оценкам «Газпрома», начальные суммарные ресурсы углеводородов континентального шельфа России составляют около 100 млрд. тонн условного топлива (т.у.т.), из которых около 80% - газ. Основные ресурсы углеводородов (около 70%) сосредоточены в недрах Баренцева, Печорского и Карского морей. При этом в недрах Баренцева и Карского морей преобладают газ и конденсат, в Печорском море - нефть.

Шельф арктических морей рекомендован программой работ ОАО «Газпром» по освоению ресурсов углеводородов на шельфе РФ до 2030 года в качестве объекта первоочередного изучения, подготовки ресурсной базы и формирования новых нефтегазодобывающих районов.

В период 2005-2008 годов прирост запасов ОАО «Газпром» в результате проведения геологоразведочных работ на шельфе России составил более 1,5 млрд. т.у.т. Ожидаемый прирост запасов углеводородов ОАО «Газпром» на шельфе России в 2009-2020 годах составит порядка 5,6 млрд. т.у.т.

В качестве основных перспективных районов шельфа России «Газпром» рассматривает шельф Баренцева, Карского, Печорского и Каспийского морей, акватории Обской и Тазовской губ, шельф Охотского моря, в том числе шельф о. Сахалин и Западной Камчатки.