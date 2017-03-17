У пассажирского самолета в Австралии в полете отпал винт

Региональный пассажирский самолет Saab 340B был вынужден совершить аварийнуюпосадку в аэропорту Сиднея после того, как у него в полете отвалился винт с правого двигателя, передает ABC.

На борту воздушного судна авиакомпании Regional Express, выполнявшего региональный рейс из города Олбери, находились 16 пассажиров и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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REX flight forced into emergency landing after losing propeller https://t.co/IGaN7C8WXipic.twitter.com/WW0FuklIdh — ABC Emergency (@ABCemergency) March 17, 2017

Как отмечает ABC, винт отвалился на высоте около 1800 метров при заходе на посадку; найти его пока не удалось.

Авиационные власти Австралии приступили к расследованию инцидента для выяснения причин происшествия.