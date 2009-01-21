Обама: слабая экономика США - «следствие алчности и безответственности»

Новый президент США Барак ОБАМА обозначил первоочередные задачи, к решению которых он намерен приступить в самое ближайшее время: стабилизация экономики, максимальное сокращение военного присутствия в Ираке и Афганистане и закрытие тюрьмы Гуантанамо.

Как сообщает Би-Би-Си, в своем первом обращении к нации в качестве президента США Б.ОБАМА сказал, что Америка "вступает в новую эру ответственности".

В начале своего обращения, которое длилось около 20 минут, Б.ОБАМА напомнил, перед лицом каких трудностей в настоящий момент стоит страна и почему, по его мнению, эти проблемы возникли.

Заметно ослабевшую экономику США новый президент назвал "следствием алчности и безответственных решений".

По словам Б.ОБАМЫ, то, что происходит сейчас в стране - безработица, потеря жилья, банкротство предприятий, закрытие школ - может происходить лишь в государстве, где люди потеряли уверенность в себе, упали духом и утратили цель в жизни.

Однако весь остаток своей речи Б.ОБАМА активно использовал слова, ставшие слоганом его предвыборной кампании: надежда и перемены.

По словам президента, есть большая разница между теми, кто делает дело, и теми, кто делает деньги. Он призвал нацию объединиться и вместе с ним делать одно общее дело.

В этом, сказал Б.ОБАМА, заключается единственная возможность вернуть стране уверенность и процветание.

"Мы вступаем в новую эру ответственности, когда американцам необходимо будет взять на себя и исполнить обязательства перед своей страной и всем миром", - заявил он.

Новый глава государства предупредил, что восстановление страны потребует от американцев в ближайшие несколько лет кропотливого труда и даже некоторых жертв.

Б.ОБАМА также уделил внимание и внешней политике США: "Америка не может себе позволить и далее игнорировать страдания людей, живущих за пределами США. Мы также не можем продолжать пользоваться мировыми ресурсами, не задумываясь о последствиях".

Он также сказал, что постарается изменить положение, которое Америка занимает в современном мире. "Мы готовы снова быть лидерами", - сказал Б.ОБАМА.