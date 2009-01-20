Барак Обама стал 44-м президентом США

Барак Обама принял присягу и стал 44-м президентом США.

"Я, Барак Хуссейн Обама, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и, по мере своих сил, буду охранять, оберегать и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог!", - сказал 44-й президент США.

Президентскую присягу у Обамы принял председатель Верховного суда США.

Обама - первый в истории США афроамериканец - президент Соединенных Штатов Америки.

После принятия присяги Обама выступил с традиционной инаугурационной речью.