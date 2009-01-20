Барак Обама стал 44-м президентом США
20:14, 20 января 2009Мир
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И выступил с инаугурационной речью
Барак Обама принял присягу и стал 44-м президентом США.
"Я, Барак Хуссейн Обама, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и, по мере своих сил, буду охранять, оберегать и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог!", - сказал 44-й президент США.
Президентскую присягу у Обамы принял председатель Верховного суда США.
Обама - первый в истории США афроамериканец - президент Соединенных Штатов Америки.
После принятия присяги Обама выступил с традиционной инаугурационной речью.
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