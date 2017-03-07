Европейский суд: члены ЕС не обязаны выдавать гуманитарные визы беженцам

Высший судебный орган Евросоюза во вторник, 7 марта, решил, что такое обязательство государств-членов не следует ни из одного закона ЕС, и этот вопрос лежит исключительно в компетенции национальных правительств стран ЕС, как сообщает DW.

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Вынесению вердикта Европейским судом предшествовало решение Бельгии, которая в декабре 2016 года отказала в выдаче гуманитарных виз сирийской семье из Алеппо с тремя малолетними детьми, что подала соответствующее прошение в бельгийском посольстве в Бейруте, мотивировав это тем, что на родине им грозят пытки и смерть. Таким образом семья стремилась получить легальный путь попасть в Бельгию, однако госсекретарь Бельгии по вопросам беженцев и миграции отказал сирийцам в таком праве.

Бельгийский Совет по рассмотрению спорных вопросов, связанных с иностранными гражданами (CALL) обратился в Европейский суд с просьбой разъяснить, обязывает законодательство ЕС государства-члены выдавать гуманитарные визы.