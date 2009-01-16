Президент Франции Николя САРКОЗИ отказался приехать в Москву на «газовый» саммит.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Франции в Москве.

«Прибытие в Москву Президента Франции на саммит, посвященный решению газового конфликта, не предусмотрено», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 января Европейский Союз принял решение о том, что он не поддерживает идею проведения саммита, посвященного решению газового конфликта. «Мы считаем, что не достаточно условий для проведения этого саммита», - отмечается в сообщении

При этом Франция подчеркивает, что возобновление поставок газа остается приоритетным направлением.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с инициативой провести в Москве 17 января газовый саммит при участии глав государств и правительств стран, которые получают газ из России или являются транзитными государствами.

Президент и премьер-министр Украины заявляли, что такой саммит должен был бы состояться в одной из европейских стран, которая, в отличие от России, не является стороной нынешнего газового конфликта. В.ЮЩЕНКО сказал, что прибудет на саммит лишь при таком условии.

В Еврокомиссии поддержали такую позицию. В конечном итоге ЕС решил, что на возможном саммите в Москве его будут представлять не отдельные страны, а единая делегация сравнительно низкого уровня, на уровне министра от Чехии как страны, которая председательствует в настоящее время в ЕС, и еврокомиссара от Европейской комиссии, и только в случае, если в нем примет участие Украина.