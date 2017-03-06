Российские хакеры шантажируют американские организации и требуют деньги - СМИ

Российские хакеры осуществляют новую волну кибератак на американские прогрессивные группы, пытаясь найти в их электронных ящиках неоднозначные письма, которыми потом шантажируют эти организации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ФБР.

Сообщается, что хакеры шантажируют организации для получения выкупа. С этим, по данным издания, уже столкнулись около 10 прогрессивных групп с момента президентских выборов.

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Отмечается, что хакеры требуют от 30 до 150 тысяч долларов выкупа за неразглашение информации. Выплату преступники требуют производить в криптовалюте, чтобы путь ее передачи невозможно было отследить.

Напомним, экс-сотрудник Минюста США, который работал в администрации бывшего президента страны Барака Обамы Джон Карлин заявил, что европейским странам необходимо быть готовыми к решительной реакции на попытки России вмешаться в ход избирательных процессов с помощью кибератак. Карлин подчеркнул, что США в свою очередь не сделали достаточно для защиты от хакерства и «слива» писем Демократической партии.