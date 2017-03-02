Европарламент призвал временно отменить "безвиз" для американцев

Об этом говорится в принятой сегодня резолюции.

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"Еврокомиссия по закону обязана принять меры и временно снова ввести визы для граждан США, учитывая, что Вашингтон как и раньше не дает право безвизового въезда для граждан пяти стран ЕС", - цитирует резолюцию Европейская правда.

В резолюции депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию принять необходимые правовые меры "в течение двух месяцев".

Граждане Болгарии, Хорватии, Кипра, Польши и Румынии до сих пор не могут въезжать на территорию США без визы, в то время как граждане США могут путешествовать по всем странам ЕС без виз.

По правилам механизма визовой взаимности, если третья страна не снимает визовых требований в течение 24 месяцев с момента получения уведомления о невзаимности, Еврокомиссия должна принять делегированный акт о приостановке безвизового режима на 12 месяцев.

Как известно, после сообщения о невзаимности, полученного 12 апреля 2014 года, Еврокомиссия должна была принять меры к 12 апреля 2016 года, но ничего не было сделано.

В апреле 2014 года Еврокомиссия была проинформирована, что пять стран не выполняют своих обязательств по отношению к ЕС о взаимности безвизового режима: Австралия, Бруней, Канада, Япония и США.