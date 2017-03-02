В Европарламенте определились с датой рассмотрения вопроса украинского "безвиза"

Европейский парламент объявил индикативную дату рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для Украины. Об этом говорится в регистрационной карточке законопроекта, размещенной на сайте ЕП.

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В частности, в карточке указывается, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос относительно «безвиза» для Украины 5 апреля.

15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, написано «03/04/2017».

Впоследствии в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой. Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.