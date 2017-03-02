Вице-президент США Пенс не планирует встречаться с Путиным

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

В частности, ведущий программы "The O'Reilly Factor" Билл О'Райли, который ранее в общении с президентом США Дональдом Трампом назвал Путина "убийцей", предположил, что после того инцидента от президента РФ ничего не было слышно. В этой связи О'Райли обратился к Пенсу, сказав, что тот должен поехать и поговорить с Путиным.

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"С моей стороны нет планов, но мы выразили решительную поддержку НАТО, и мы также дали очень четко понять, что два дела являются действительными: мы будем продолжать добиваться, чтобы Россия несла ответственность для прекращения насилия на востоке Украины, но одновременно наш президент продолжает считать, что существует способ, что мы найдем общую основу с Россией, и особенно в борьбе против "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Он настроен следовать этому", - заявил Пенс.