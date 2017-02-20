Трамп ждет увеличения военных расходов от НАТО до конца года - Пенс

Президент США Дональд Трамп ожидает результатов по повышению военных расходов стран-членов НАТО до конца года. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом в Брюсселе, передает «Европейская правда».

"Америка будет выполнять свою часть работы, но европейская оборона нуждается в благосклонности европейских стран так же, как нашей...президент Трамп ожидает результатов от 27 стран-членов альянса до конца года", - сказал Пенс.

При этом Пенс заверил, что США не собираются отказываться от своих обязательств в рамках трансатлантического партнерства.

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"Нам надо тратить больше, но необходимо также повысить рациональность затрат, которые мы направляем на оборону", - сказал Пенс.

Ранее, вице-президент США Майк Пенс от имени президента Дональда Трампа требовал от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

17 февраля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что все 28 стран-членов Альянса достигнут поставленной на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году цели и тратить на оборону 2% ВВП.