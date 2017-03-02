В Белом доме не будут наказывать советника Трампа, которая призывала покупать одежду дочери президента США

В Белом доме решили отказаться от наказания для советницы президента Дональда Трампа Келлиенн Конуэй, объяснив, что она "случайно и без корыстных мотивов" призывала покупать вещи от Иванки Трамп во время телеинтервью, сообщает Русская служба BBC.

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Советник президента по вопросам этики Стефан Пассантино направил в управление по правительственной этике письмо о том, что он встретился в Конуэй и обсудил с ней этот вопрос.

Напомним, что Конуэй 9 февраля призвала зрителей покупать товары из коллекций дочери президента Иванки Трамп в эфире одного из ведущих телеканалов страны.