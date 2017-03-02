Виновники путаницы при вручении "Оскаров" больше не появятся на церемонии

Об этом объявила президент организации Шерил Бун Айзекс, передает Би-Би-Си.

Сотрудничество с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers (PWC), ответственной за подсчет голосов и подготовку конвертов с именами победителей, также находится под вопросом, подчеркнула она.

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На последней церемонии вручения "Оскаров" случился один из самых крупных конфузов в истории премии: вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Позже стало известно, что виновниками путаницы стали сотрудники PWC Брайан Куллинан и Марта Руиз.

Каждый из них имел полный набор конвертов с карточками, на которых написаны имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.

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После того как Эмме Стоун был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", второй - запасной - конверт был по ошибке вручен Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории "Лучший фильм".

Ранее компания PricewaterhouseCoopers (PwC) извинилась за ошибку на вручении премии «Оскар», когда лучшим фильмом по ошибке сначала назвали не «Лунный свет», а «Ла-Ла Лэнд».

Напомним, Американская киноакадемия вручила премию "Оскар" в номинации лучший фильм 2016 года работе "Лунный свет". Во время церемонии вручения кинопремии победителем в этой номинации сначала был объявлен «Ла-Ла Лэнд», но позже выяснилось, что это произошло по ошибке.